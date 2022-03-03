Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya saldırıya dair planı 18 Ocak'ta onayladı
[Fotoğraf: Getty]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Ukrayna saldırısına yönelik planın 18 Ocak 2022’de onaylandığı, saldırının 20 Şubat’ta başlamasının ve 6 Mart’ta sona ererek 15 günde tamamlanmasının öngörüldüğü bilgisini paylaştı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonları sayesinde, Rus askerlerinin panik yaparak bazı gizli evrakları arkalarında bıraktıkları bilgisi verildi.
Ele geçirilen söz konusu evraklarda, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonel planlarına ilişkin bilgilere ulaşıldığı bilgisine yer verildi.
"Ukrayna ile savaş planı 18 Ocak’ta 2022 onaylanmış. Ukrayna’nın tümünün ele geçirilmesi 20 Şubat ila 6 Mart arasında 15 gün içerisinde tamamlanmak zorundaymış."
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