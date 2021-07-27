Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergey Nikoforov, başkent Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Homçak'ın yerine Ukrayna ordusunun "Kuzey" birliğinden sorumlu Valeriy Zalujnıy’nın atanacağını açıkladı.

Nikoforov, "Zelenskiy, Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında sinerji görmek istiyor ancak maalesef bu sinerjiyi görmek yerine tartışmalar görüyoruz." dedi.

Savunma Bakanlığı ile sorunlar yaşadı

Ukrayna medyasında son dönemde yer alan bazı haberlerde, 21 Mayıs 2019'dan bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Homçak'ın, ülkenin Savunma Bakanlığı ile çeşitli tartışmalar yaşadığına yönelik haberler yer almıştı.