Ukrayna: Fransız yapımı Mirage 2000 savaş uçakları ilk kez Rus füzelerine karşı kullanıldı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bugün ülkenin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda farklı türden 67 adet füze ve 194 insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 34 füze ve 100 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Hava saldırısına karşı mücadele kapsamında F-16 ve Fransa'nın şubat başında Ukrayna'ya verdiği Mirage 2000 savaş uçaklarının da kullanıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda F-16 ve Mirage 2000'in da aralarında bulunduğu savaş uçakları da yer aldı. Bir ay kadar önce Ukrayna'ya verilen Fransız savaş uçaklarının, ilk kez bir düşman hava saldırısını püskürtmeye katıldığını belirtmekte fayda var."

Ukrayna enerji tesislerine saldırı düzenlenmişti

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji ve doğal gaz altyapısına yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Galuşçenko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da halkı elektriksiz ve ısıtmasız bırakmak olduğunu ifade etmişti.

Harkiv'de 8 kişi yaralandı

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da aynı platformdan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Terekhov, mevcut bilgilere göre, 8 kişinin saldırı sonucu yaralandığını kaydetmişti.