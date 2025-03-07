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Dünya
AA 07.03.2025 12:56

Hamas: İsrail'in yardım girişini engellemesi uluslararası müdahale gerektiren savaş suçudur

Hamas, İsrail'in sınır kapılarını kapatmayı sürdürerek, Gazze'ye insani yardım girişini engellemesinin Filistin halkına karşı uyguladığı "soykırımın bir yöntemi ve uluslararası müdahale gerektiren bir savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail'in yardım girişini engellemesi uluslararası müdahale gerektiren savaş suçudur

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen, 6 gündür sınır kapılarını kapalı tutmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kanu, "Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın sıkılaştırılması, sınır kapılarının altıncı günde de kapalı tutulması, yardım girişlerinin engellenmesi; halkımıza karşı uygulanan soykırım yöntemlerinden biridir." ifadesini kullandı.

İsrail'in uyguladığı aç bırakma ve toplu cezalandırma politikasının uluslararası yasaların aleni bir ihlali olduğuna dikkati çeken Kanu, "Bu, dünyanın harekete geçmesini ve faillerinden hesap sorulmasını gerektiren bir savaş suçudur." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası topluma, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına seslenen Kanu, İsrail'in sınır kapılarını açmaya, insani ve tıbbi yardım girişini sağlamaya mecbur bırakılması çağrısı yaptı.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

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