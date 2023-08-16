Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya bölgesindeki birlikleri ziyaret etti

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zaporijya yönünde operasyonlar yürüten tugayları ziyaret ederek sorunlarını ve ihtiyaçlarını ele aldığını, savaşın gidişatına ilişkin komutanların raporlarını dinlediğini belirtti.

Zaporijya'daki "ileri cerrahi" bölümünü denetlediğini aktaran Zelenskiy, "Burada Tavriya yönündeki askerlere tıbbi yardım sağlanıyor. Bölümde günde 200’e yakın yaralı tedavi görüyor." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti sırasında askerlere ödüller takdim ettiğini aktardı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, dün Donetsk bölgesindeki birlikleri ziyaret etmişti.