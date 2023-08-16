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Dünya
AA 16.08.2023 00:56

ABD'de öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin annesi suçlamaları kabul etti

ABD'nin Virginia eyaletinde, öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin annesi, "çocuk ihmali" suçlamalarını kabul etti.

ABD'de öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin annesi suçlamaları kabul etti

CNN'in haberine göre, Newport News kentinde evden getirdiği silahla öğretmenini yaralayan çocuğun annesi Deja Taylor, "çocuk ihmali ve bir çocuğu tehlikeye atma" suçlamalarını kabul etti.

Söz konusu suçlamayla kanunen 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan annenin savunmasında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Savunma anlaşmasına göre, savcılar, kadına 6 aydan fazla ceza verilmemesini kabul ederken, hakim Chris Papile, savunma anlaşmasının ceza şartına uymama hakkını elinde tuttuğunu söyledi.

Taylor hakkında federal suçlara ilişkin ceza kararının 18 Ekim'de verileceği, eyalet suçlarına ilişkin ceza kararının ise 27 Ekim'de çıkacağı aktarıldı.

Olay

6 Ocak'ta Newport News'te meydana gelen ve ülkede 2023'ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, Richneck İlkokulunda ders sırasında öğretmenini çantasından çıkardığı silahla vurmuştu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Zwerner'in, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildiği olayda, 6 yaşındaki çocuk aynı gün gözaltına alınmıştı.

Newport News Polis Şefi Steve Drew, 10 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, 9 milimetre çapındaki silahın öğrencinin annesi tarafından yasal olarak satın alındığını ve olay sabahı okula çocuğun çantasında getirildiğini öğrendiklerini söylemişti.

Drew, eylemin "kaza olmadığını" tekrarlayarak "Tartışma neydi, çocuk o an ne düşünüyordu, bilmiyorum. Sizin aklınızdaki soruların üç katı bizim kafamızda var. Soruşturma devam ediyor. Tüm detayları ilgili herkesin ifadeleri alındıktan sonra öğreneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

6 yaşındaki çocuğun, annesinin silahına nasıl ulaştığı, kullanmayı nasıl öğrendiği sorularının cevaplarının araştırıldığını kaydeden polis şefi, öğrencinin ailesine yönelik işlem konusunda da soruşturma bittikten sonra eldeki kanıtlara ve yasalara göre hareket edileceğini belirtmişti.

Öğrencinin ailesi, avukatları James S. Ellenson aracılığıyla yaptığı açıklamada, çocuklarının "kronik engelli" olduğunu savunarak okula giderken aileden birinin mutlaka kendisine refakat ettiğini ancak o hafta çocuklarının okula yalnız gittiğini kaydetmişti.

Elinden ve göğsünden vurulan 25 yaşındaki öğretmen Abigail Zwerner'in okula açtığı 40 milyon dolarlık tazminat davasında okul yönetiminin, çocuğun şiddet eğilimli olduğundan haberdar olduğu ve ailesinin onu özel eğitim sınıflarına yerleştirmeyi reddettiği iddia edilmişti.

Çocuğun annesi Deja Taylor, çocuk ihmali ve bir çocuğu tehlikeye atmaktan suçlu bulunmuştu.

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