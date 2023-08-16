Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.08.2023 00:05

Japon dağcı, Pakistan'da zirve tırmanışı sırasında düşerek öldü

Japon dağcı Shinji Tamura, Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek bir zirveye tırmanışı sırasında düşerek yaşamını yitirdi.

Japon dağcı, Pakistan'da zirve tırmanışı sırasında düşerek öldü
[Fotograf: AP]

Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, yaptığı açıklamada, Japonya’dan gelen iki dağcının Gilgit-Baltistan bölgesinin Andak Vadisi’nde daha önce hiç çıkılmamış bir zirveye tırmanmak istediklerini belirtti.

Japon dağcı Shinji Tamura’nın söz konusu zirveye tırmanışı sırasında 5 bin 380 metre yükseklikteyken düşerek hayatını kaybettiğini dile getiren Haidri, diğer Japon dağcı Semba Takayasu’nun ise yaralandığını kaydetti.

Haidri, Japon dağcıya ait bazı eşyaları bulduklarını ancak cesedine ulaşamadıklarını belirtti.

Her yıl Pakistan'daki zirvelere tırmanmak için binlerce dağcı Gilgit-Baltistan bölgesini ziyaret ediyor.

Gilgit Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.

ETİKETLER
Japonya Pakistan
Sıradaki Haber
NATO: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek konusunda duruşumuz değişmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
ABD'de öğretmenini silahla yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin annesi suçlamaları kabul etti
00:55
Biden: Hawaii'deki yangınlar 100 yılı aşkın süredir gerçekleşen en ölümcül orman yangını
00:39
Tek eliyle iğne oyası yaparak geçimini sağlıyor
00:55
Bakan Işıkhan: Deprem illerine tahsis edilen 50 bin kişilik TYP süresini 9 ay uzattık
00:29
Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
00:19
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
FOTO FOKUS
Gaziantep'ten Ordu'ya gelen öğrenciler şehit babasının fındığını hasat etti
Gaziantep'ten Ordu'ya gelen öğrenciler şehit babasının fındığını hasat etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ