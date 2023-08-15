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Dünya
AA 15.08.2023 22:26

Yunanistan'ın sağlık sektörü, turizm döneminde yetersiz kalıyor

Yunanistan'da sağlık sektörünün, yoğun geçen turizm sezonunda yetersiz kaldığı duyuruldu.

Yunanistan'ın sağlık sektörü, turizm döneminde yetersiz kalıyor
[Fotograf: Reuters]

Haber sitesi Politico'ya göre, Yunanistan'da sağlık çalışanı kadrosunun yetersizliği sebebiyle, turistik adalardaki sağlık merkezlerinde aksaklıklar yaşanıyor.

Konu hakkında Politico'ya konuşan Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) Başkanı Giorgos Mathiopoulos, "Ülkede büyük boşluklar olduğu için ambulans hizmetimizi sil baştan yeniden tasarlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Mathiopoulos, "Turizm sezonunda sağlık sektörüne artan talebi karşılamak üzere diğer bölgelerden bazı (sağlık) çalışanlarımızı adalara gönderdik. Meslektaşlarımız bunun için yaz tatillerini feda etmek zorunda kaldı, fakat bunlar elbette geçici çözümler" ifadelerine yer verdi.

Ambulans sıkıntısı

İstanköy Adası'nın 40 bin sakini ve her turizm sezonunda adaya akın eden 1 milyonu aşkın ziyaretçi için 3 yeni ambulans satın alındı. Ancak bir ambulansın 7 gün 24 saat hazır bulunması için 11 personel gerekiyor. Adada ise yalnızca 10 acil tıp teknisyeni bulunduğundan sadece 1 ambulans işletilebiliyor.

Haziranda İstanköy'de tek faal ambulansın başka bir acil duruma müdahalesi sırasında, hastaneye bir kamyonet kasasında yetiştirilmeye çalışılan bilinci kapanmış 63 yaşında bir kadın hayatını kaybetmişti.

Başkent Atina'da da 19 yaşında 8 aylık hamile bir kadın, ambulans çağırmak için 20'den fazla arama yaptığı 5 saatin sonunda yaşamını yitirmiş, bebeği de kurtarılamamıştı. Atina'da yaklaşık 90 ambulansın hazır bulunması gerekirken, sadece 50 kadar ambulansın gün içinde görevde olduğu kaydediliyor.

Sağlık çalışanları adalarda çalışmaya sıcak bakmıyor

Sağlık çalışanlarının da hayat pahalılığı nedeniyle adalarda çalışmaya sıcak bakmadığı, turistlere yüksek fiyatlara günübirlik kiralanan evler nedeniyle uzun süreli kiralık ev bulmanın başlıca sorunlardan biri olduğu ifade ediliyor.

EKAV ve doktorlar, turistik bölgelerdeki personel açığını telafi etmek için hükümetin itfaiye, ordu mensupları ve yerel makam şoförlerini görevlendirmesine de tepki gösteriyor.

Acil durumlarda olay yerinde eğitimsiz personelin ilk müdahalede bulunmasının tehlikelerine işaret ediliyor.

Muhalefet partileri, COVID-19 salgını öncesine kıyasla çok daha kötü durumda olduğu ifade edilen devlet hastanelerinin özelleştirilmeleri gerektiğini savunuyor.

Haziranda tekrar seçilen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ulusal Sağlık Sistemi'nin önceliği olduğunu belirtmiş, 800 ambulans şoförü ve 250 motosikletli acil tıp teknikeri dahil 10 bin sağlık çalışanının işe alınacağını vadetmişti.

Devlet Hastaneleri Çalışanları Konfederasyonu (POEDYN) ise işe alımların yalnızca yakın zamanda emekliye ayrılan personelin yerini doldurmaya yarayacağını savunuyor.

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