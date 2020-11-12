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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Zelenskiy geçtiğimiz gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Ukrayna medyasında yer alan habere göre Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastaneye kaldırıldı.
Başkanlık ofisinin, konuyla ilgili sorulara cevap vermediği açıklandı.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti.
Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse COVID-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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