Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Kiev'de bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, ülkesinin Karadeniz ve Azak Denizi'nde karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili bilgi verdi.

Görüşmede, bölgede güvenli denizciliğin tesisi için atılması gereken adımları ve savunma alanında ikili iş birliği konularını ele alındı.

Zelenskiy, ülkesinin doğusunda barış ve toprak bütünlüğünün tesisini hızlandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.