AB'de 5 bin kişilik ortak askeri güç için hazırlıklar sürüyor

12 Kasım’da düzenlenen Zirveye Türkmenistan’ın gözlemci üye olarak katılmasının öneminin altını çizen Hacıyev, bölgesel yapılanma olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın kültürel değerlerle dünya halklarını birleştirdiğine ve ülkelerin insani ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Hacıyev, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin Türkmenistan’ın üye devletlerle etkileşimi bakımından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

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