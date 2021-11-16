Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan: Türk Devletleri Teşkilatı Türkmenistan için dönüm noktası
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Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin Türkmenistan açısından dönüm noktasını teşkil ettiğini söyledi.
Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Hacıyev, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin Türkmenistan’ın üye devletlerle etkileşimi bakımından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
12 Kasım’da düzenlenen Zirveye Türkmenistan’ın gözlemci üye olarak katılmasının öneminin altını çizen Hacıyev, bölgesel yapılanma olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın kültürel değerlerle dünya halklarını birleştirdiğine ve ülkelerin insani ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.
Etiketler: Türk Devletleri Teşkilatı
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