Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta Ukraynalı çocukları da kullandığını belirterek bununla ilgili 8 vakanın tespit edildiğini kaydetti.

Rus ordusunun, Ukraynalı çocukları "askeri bilgilerin toplanması veya ulaştırılması, silahların taşınması ve benzeri durumlarda kullanılmaya zorladığını" savunan Venediktova, "Bu, Rusya'nın Ukraynalı çocuklara karşı ve Ukraynalı çocukların da katıldığı bir savaştır. Savcıların iki odak noktası var: Mağdur çocuklar ve kanunla ihtilafa düşen çocuklar" dedi.

Rus ordusunun bombardımanlarında 1141 eğitim kurumunun hasar gördüğünü, bunlardan 99'unun tamamen yıkıldığını belirten Venediktova, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiğini, 386 çocuğun da yaralandığını sözlerine ekledi.