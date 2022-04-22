Almanya'daki Harz ormanları ölüyor, Avustralya'daki Great Barrier Reef'teki mercanlar ağarıyor ve Sermersooq, Grönland'daki buzullar hızla eriyor.

İklim krizindeki olaylar 2022 Dünya Günü'nde Google doodle'da uydu görüntüleriyle yer aldı.

Google, kullanıcılarına insanlığın iklim ve çevre üzerindeki etkisini hatırlatmak için bu görüntülerle Dünya Günü'nü kutladı.

2022 Dünya Günü Google doodle'ı, uydu görüntülerinden ve gün boyunca dönecek olan Ocean Agency'den alınan fotoğraflardan oluşturulan dört Gif'i içeriyor.

Sidney'deki Macquarie Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan iklim danışmanı Lesley Hughes, Great Barrier Reef'teki mercan ağartma görüntülerinin yankı uyandıracak "çok yüksek etkili bir görsel görüntü" olduğunu söyledi.

Hughes "Fiziksel ve biyolojik dünyamız gözlerimizin önünde dönüşüyor ve bu görüntülerin vurguladığı şey bu ve bu yüzden kesinlikle kaybedecek zaman yok" dedi.

Great Barrier Reef, Mart ayında altıncı kitlesel ağartma olayından geçti ve araştırmalar bin 200 km'lik bir alanda neredeyse hiç resif olmadığını ortaya koyuyor.

