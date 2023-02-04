Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna Başbakanı: Elektrik altyapısında kaza yaşandı, durum oldukça kötü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna Başbakan, Odesa bölgesindeki elektrik altyapısında kaza yaşandığını ve durumun oldukça kötü olduğunu aktardı. Başbakan, "Kısa sürede yenilemek imkansız görünüyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Ukrayna
Sıradaki Haber
Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz