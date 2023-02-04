ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Çin’e ait bir yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini duyurdu.

Gazetecilere telekonferans yöntemi ile açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder balonu yakından izlediklerini belirterek, "Balon şu anda sivil hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada ve yerdeki insanlar için herhangi bir fiziksel veya askeri tehdit teşkil etmiyor" dedi.

Bu tür balon olaylarının daha önce de yaşandığını hatırlatan Ryder, tespit edildikten hemen sonra söz konusu balonun istihbarat toplamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Ardından Çin’in Washington Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Çin'den yapılan ilk açıklamada olayı doğrulamaya çalıştıkları duyuruldu.

Bu sırada Kanada'da alarma geçti. Kanada'nın ulusal savunmadan sorumlu birimleri, cuma günü ikinci bir şüpheli casus balon vakasını doğruladı ve yetkililerin bunu izlediğini söyledi.

Yapılan ikinci açıklamada Çin, balonun kendilerine ait olduğunu doğruladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtildi.

Açıklamada Çinli yetkililerin, doğal sebeplerden kaynaklanan beklenmedik sorunun çözülmesi için ABD tarafıyla yakın iletişimi sürdüreceği kaydedildi.

Bu gelişmeler yaşanırken, balonun varlığı ve ne işe yaradığı kadar balonun hala neden düşürülmediği de tartışılan konuların başında geldi.

ABD’li askeri yetkililer, parçalarının düşeceği yerde oluşacak risklerden dolayı balona müdahale edilmediğini söylüyor.

Halk hem balonla hem de yaşanan durumla sosyal medyada alay ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaştığı "İzlemeye devam ediyoruz" tweet'inin altına da insanlar 'yeterli bilgi' alamadıklarını belirterek tepki gösterdi. Ayrıca halk her fırsatta neden uçmasına hala izin verildiğini de sorguladı.

Halk bu konuda hükümete çok güvenmiyor. ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin başarısız olduğunu dile getiriyorlar.

Hükümetin sınır güvenliği konusundaki iddialarının da eleştrildiği onlarca tweet mevcut.

Kullanıcılar tarafından hazırlanan karikatürler de Twitter üzerinde oldukça paylaşıldı.

[''Düşmanlarınızın en hassas askeri tesislerinizde casus balonlarını uçurmasına izin verin.'']

Eleştriler Biden'ın neden herhangi bir şey yapmadığıyla da kalmadı. Trump hükümeti olsaydı "Çin balonu" sorununun hemen çözüleceği konusunda da tweetler atıldı.

Kullanıcılar Biden'ın bir şey yapmayacağında hem fikir olduklarını belirterek "Elon bize yardım et" diye Elon Musk'a da tweetler atmaya başladı.