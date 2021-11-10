Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, Kuleba, çalışma ziyareti için bulunduğu ABD'de değerlendirmelerde bulundu.

Kuleba, ülkesinin sınırlarındaki güvenlik durumunun değerlendirmesinde Ukrayna ve ABD arasında farklılık olmadığını belirterek duruma ilişkin farklı terminoloji kullandıklarını ifade etti.

Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığına dikkati çeken Kuleba, ancak bu durumun bahardan kalma Rus birliklerine ait altyapının büyük kısmının yerinde kaldığı ve her an aktif duruma geçebileceği gerçeğini ortadan kaldırmadığını söyledi.

"Bir saldırının başlatılmasını meşrulaştırabilecek herhangi bir şey yok"

Kuleba, ülkesinin dengeli pozisyonunu koruduğunu ve Rusya tarafından bir saldırının başlatılmasını meşrulaştırabilecek herhangi bir şey yapmayacağını vurguladı.

ABD medyasında Rusya'nın Ukrayna sınırında tekrar askeri yığınak yaptığı iddia edilmiş, Ukrayna İstihbaratı bölgedeki Rus birliklerinde ek bir artış gözlenmediğini ifade etmişti.