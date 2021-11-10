Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısı yaptı.

OCHA'dan yapılan açıklamada, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın özellikle Kismayo ve Afmadow bölgelerinde etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, kuraklık nedeniyle 7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

Halkın kuraklık nedeniyle hayvanlarının yüzde 80'ini kaybettiği açıklamada, yağışların azalması nedeniyle su sorununun yaşanabileceği vurgulandı.