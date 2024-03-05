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Dünya
İHA 05.03.2024 20:08

Ukrayna, 65 milyon dolarlık Rus devriye gemisini vurdu

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya Karadeniz Filosu’na ait devriye gemisinin Kırım açıklarında hedef alındığı ve gemide hasar meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna, 65 milyon dolarlık Rus devriye gemisini vurdu
[Fotoğraf: Arşiv]

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı istihbarat birimi tarafından yapılan açıklamada, Kırım açıklarında Rusya Karadeniz Filosu’na ait devriye gemisinin hedef alındığı bildirildi.

Kerç Boğazı’na yakın bir noktada "Magura V5" insansız deniz araçları ile vurulan Sergey Kotov adlı Rus gemisinin farklı kısımlarında hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hedef alınan geminin değerinin yaklaşık 65 milyon dolar olduğu belirtildi.

“Karadeniz Filosu işgal sembolüdür”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Karadeniz Filosu bir işgal sembolüdür. Ukrayna'ya ait Kırım'da bulunamaz" dedi.

Kırım'daki Rus yetkililer, saldırı nedeniyle Kırım yarımadası ile Rusya ana karasına bağlayan Kırım Köprüsü’nde karayolu ve tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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