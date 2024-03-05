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Dünya
İHA 05.03.2024 19:46

Filipinler ile Çin sahil güvenlik gemileri çarpıştı: 4 yaralı

Filipinler sahil güvenlik gemisi, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geldiği Çin'e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı, 4 Filipinli yaralandı. Filipinler sahil güvenliği, Çin'i tehlikeli manevralar yapmakla suçladı.

Çin ile Filipinler arasında tansiyon yine yükseldi.

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela yaptığı açıklamada, `BRP Sindangan` sahil güvenlik gemisinin ordunun ikmal operasyonuna katıldığı sırada Çin'e ait sahil güvenlik gemisi ile tartışmalı Ayungin Shoal bölgesinde karşılaştığını belirtti.

Tarriela, geminin operasyon boyunca tehlikeli manevralar yapan Çin sahil güvenlik gemisinin engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Çin sahil güvenlik gemisinin “yasa dışı eylemleri” sonucu yerel saatle 06.32’de Filipinler sahil güvenlik gemisi ile çarpıştığını duyuran Tarriela, Filipinler'e ait gemide hasar meydana geldiğini belirtti.

İkinci çarpışmada 4 yaralı

Tarriela, saat 08.15'te ise tehlikeli manevra yapan Çin gemilerinden birinin, Filipinler sahil güvenliğine ait Unaizah May 4 (UM4) gemisi ile çarpıştığını, Çin gemilerinin ayrıca UM4 gemisine aynı anda tazyikli su sıktığını duyurdu.

Tazyikli su nedeniyle geminin ön camının kırıldığını, en az 4 personelin hafif yaralandığını aktaran Sözcü Tarriela, yaralı personellerin tedavi edildiğini, geminin Palawan adasına döndüğünü ifade etti.

İki ülkenin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiaları tansiyonu yükseltiyor. Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken, Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor.

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