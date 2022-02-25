Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise öğlen saatleri itibariyle bazı rakamları paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2 günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yaklaşık 80 tank, 516 farklı tip zırhlı savaş aracı, 7 helikopter, 10 uçak, 20’ye kadar seyir füzesi, 100’den fazla askeri teçhizat ve 2bin 800’den fazla asker personeli etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy, Odessa'daki Pivdenniy Limanı'nın 12 mil açıklarında Moldova bandralı bir yakıt ikmal gemisinin bir Rus gemisi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Kiev'de son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor.

Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Zelenskiy'den müzakere çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenerek, “Ukrayna'nın her yerinde çatışmalar sürüyor. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” mesajı vermişti.

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.