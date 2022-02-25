Baerbock, Brüksel’de AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’da iki günden beri insanların öldüğünü belirterek, bunun sadece uluslararası hukukun değil aynı zamanda uluslararası iş birliği temelinin de ihlali olduğunu ifade etti.

Buna çok sert bir şekilde cevap verileceğini vurgulayan Baerbock, "Bu Rusya’yı mahvedecek" ifadesini kullandı.

"Ukrayna'da masum insanların ölmesinden onlar sorumludur"

Baerbock, bu nedenle mali ve ekonomik yaptırımlar içeren kapsamlı bir paket oluşturduklarına, aynı zamanda Ukrayna’daki korkunç durumdan sorumlu olanlara yönelik de yaptırımların olacağına işaret ederek, "Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz. Sadece ekonomik ve finansal olarak değil, aynı zamanda güç merkezini de" değerlendirmesinde bulundu.

Putin’in ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da yaptırım listesine alınacağını ifade eden Baerbock, "Ukrayna'da masum insanların ölmesinden onlar sorumludur. Uluslararası sistemin ayaklar altına alınmasından onlar sorumludur. Avrupalılar olarak bunu kabullenmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaptırımların kişisel ve ekonomik etkileri olacak"

Almanya Dışişleri Bakanı, yaptırımların kişisel ve ekonomik etkileri olacağını belirtti.

Baerbock, buradaki hedefin Rus yöneticileri uluslararası ve siyasi olarak izole etmek olduğunu ifade ederek, bunu da devlet başkanını ve dışişleri bakanını yaptırım listesine almakla yaptıklarını kaydetti.