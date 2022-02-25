Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile yaptığı görüşmesinde Ukrayna ile Minsk görüşmelerinin organize edilmesini istedi.

Zelenskiy'den müzakere çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenerek, “Ukrayna'nın her yerinde çatışmalar sürüyor. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” mesajı vermişti.

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın Rusya'ya sektörel yaptırımları için memnun olduğunu ifade eden Zelenskiy, ancak Rus tanklarının hala yerleşim yerlerine ateş ettiğini, zırhlı araçların siviller dahil saldırmaya devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Avrupa'nın bu saldırganlığı durduracak gücü olduğunu vurgulayarak, "Avrupalı devletlerden daha fazla ne mi bekliyoruz? Ruslara vizelerin iptali, SWIFT sisteminden çıkarmak, Rusya'nın tam bir izolasyonu, büyükelçileri geri çağırmak, petrol ambargosu, hava sahasını kapamak. Bugün bunların hepsi masada olmalı çünkü bu, hepimize, tüm Avrupa'ya bir tehdit." diye konuştu.