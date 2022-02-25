NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ele almak için olağanüstü zirvede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Milli Savunma Üniversitesi'nden zirveye bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

Zirveye Avrupa Birliği, Finlandiya ve İsveç liderleri de katıldı.

NATO: Putin'in Ukrayna'ya saldırması kararı korkunç stratejik bir hata

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Putin'in Ukrayna'ya saldırması kararı korkunç stratejik bir hata" denildi.

"İttifakın doğu bölümüne önemli ilave savunma gücü konuşlandırıyoruz. Güçlü ve inandırıcı şekilde caydırıcılığı sağlamak için gerekli sevkiyatı yapacağız" denilen açıklamada, "Hiç kimse Rusya'nın yalanlarına aldanmamalı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız."

"Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız."

"Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır."

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