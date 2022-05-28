Uganda’nın Kamu Hizmetleri Bakanı Muruli Mukasa, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yönetmeliğe aykırı şekilde greve gittiklerini vurguladı.

Mukasa, "Hükümet, tüm sağlık çalışanlarını 30 Mayıs Pazartesi gününe kadar göreve başlamaya çağırıyor. Bunu yapmadıkları takdirde görevi bırakmış sayılacaklar ve buna göre istifa edecekler” ifadesini kullandı.

Bakan Mukasa, hastane müdürlerine, pazartesiye kadar işe dönmeyen sağlık çalışanlarının envanterlerini çıkartması ve boş kadroları ilan etmesi yönünde talimat verdi.

Uganda'da Sağlık Profesyonelleri Dernekleri İttifakına bağlı yaklaşık 36 bin sağlık çalışanı, kötü çalışma koşulları ve düşük maaşları protesto etmek için 17 Mayıs'ta grev kararı aldıklarını açıklamıştı.