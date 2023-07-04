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Dünya
AA 04.07.2023 15:45

Ugandalı askerler Viktorya Gölü'nde avlanan 2 Kenyalı balıkçıyı vurarak öldürdü

Tanzanya, Uganda ve Kenya sınırındaki Viktorya Gölü'ne açılan 2 Kenyalı balıkçı, Ugandalı askerler tarafından vurularak öldürüldü.

Ugandalı askerler Viktorya Gölü'nde avlanan 2 Kenyalı balıkçıyı vurarak öldürdü
[Fotograf: TRT Haber]

Ulusal basındaki habere göre Ugandalı askerler, Viktorya Gölü'nde balık tutan Kenyalılara ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 balıkçı hayatını kaybetti, 1 balıkçı yaralandı.

Yaralı balıkçı, tedavisi için Port Victoria Hastanesine sevk edildi.

Konuyla ilgili Uganda'dan henüz resmi açıklama yapılmadı.

Doğu Afrika ülkeleri Kenya, Uganda ve Tanzanya'yı çevreleyen 68 bin metrekare yüz ölçümündeki Viktorya Gölü'nde, 2009'dan bu yana Kenya ile Uganda arasında anlaşmazlık yaşanıyor.

Zengin balık kaynağına sahip Viktorya Gölü, her iki ülkenin de balıkçılarının geçim kapısı durumunda. İki ülke, gölde bulunan Nil levreğini hem tüketiyor hem de ABD, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihraç ediyor.

Gölde balıkçılık yapan Kenyalılar, Uganda sınırına geçtikleri ve kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle Ugandalı güvenlik güçleri tarafından zaman zaman gözaltına alınıyor.

Son 6 ayda Viktorya Gölü'nde avlanan 75 Kenyalı balıkçı, Uganda askerleri tarafından gözaltına alındı.

Uganda, Kenya'nın aksine, gölde özel ordu birliklerinden oluşan tam teçhizatlı birlikleri bulunduruyor.

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