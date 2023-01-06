Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da yolcu otobüsü duran araca çarptı: 16 ölü
[Fotograf: AA]
Uganda'da yolcu otobüsünün duran araca çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Kuzey Kyoga Polis Sözcüsü Patrick Jimmy Okema, kazanın Kampala-Gulu kara yolunda meydana geldiğini söylendi.
Okema, "Yolcu otobüsünün, duran araca çarpması sonucu 16 kişi öldü, 21 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.
Öte yandan Okema, 12 kişinin kaza yerinde, 4 kişinin ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.
Etiketler: Trafik Kazası
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