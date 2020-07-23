Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Uganda'da koronavirüsten ilk ölüm
[Grafik: TRT Haber]
Uganda'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Uganda Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, hayatını kaybeden hastanın kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, Uganda'da şu ana kadar bin 79 kişi koronavirüse yakalandı.
Etiketler: koronavirüsten ilk ölümSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 18:11
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