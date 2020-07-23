Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bir günde 80 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 361 yeni vaka tespit edildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 80 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 122'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 361 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 102 bin 226'ya çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 258 artışla 69 bin 405'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.
Etiketler: Irak koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:46
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