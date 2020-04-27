Haber Giriş: Kaynak: AA
Uganda'da 883 mahkuma COVID-19 affı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika ülkesi Uganda'da 883 mahkum yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında serbest bırakıldı.
Uganda Cezaevleri Hizmetleri Sözcüsü Frank Baine, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek ve cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla 883 mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.
Ülkede 79 kişide COVID-19 vakası tespit edilirken, şimdiye kadar virüs nedeniyle ölüm yaşanmadı.
Sıradaki Haber
Nijerya'da COVID-19 yasaklarını ihlal eden 620 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz