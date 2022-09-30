Uganda'da 6 sağlık görevlisine Ebola bulaştı.

Uganda Tabipler Birliği, yaptığı açıklamada, virüse yakalanan sağlık görevlilerinin tedavi için karantinaya alındığını belirtti.

Açıklamada, sağlık görevlilerine virüsün hastalardan bulaştığı aktarıldı.

Virüsün sağlık çalışanlarına koruyucu ekipmanlar kullanmadıklarından ötürü bulaşmış olabileceğinden şüphe ediliyor.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de salgını kontrol edebileceklerini ifade ederek, sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmeyeceğini duyurdu.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de, 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.