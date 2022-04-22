Uganda Yaban Hayatı Kurumu (UWA) Sözcüsü Bashir Hangi, basına mensuplarına, UWA ve Uganda ordusunun ortaklaşa düzenlediği operasyon sonucu iki kafese konulmuş 112 Afrika gri papağanın ele geçirildiğini belirtti.

Papağanların Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'dan Uganda'ya kaçırıldığına dair bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyleyen Hangi, Kongo uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Hangi, papağanların Uganda Yaban Hayatı Koruma Eğitim Merkezi'ne götürüldüğünü ve koruma altına alındığını aktardı.

Afrika gri papağanı, insan konuşmasını taklit etme yeteneği dolayısıyla en çok ticareti yapılan yabani kuşlar arasında bulunuyor.

Orta Afrika'daki yağmur ormanlarına özgü Afrika gri papağanları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında listeleniyor.