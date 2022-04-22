Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 12:24Son Güncelleme: Kaynak: Russia Today
İngiltere kilit önemdeki Rus bankasına yaptırımlardan feragat etti
[Fotoğraf: Reuters]
İngiliz yetkililer, Avrupa Birliği'nin gaz arzını korumak için geçen ay şirkete ve düzinelerce diğer Rus finans kurumuna uygulanan yaptırımlara rağmen, Rusya'nın Gazprombank'ına ödemeler için lisans verdi.
Londra Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI) ,Gazprombank'ın lisansının 31 Mayıs'ta sona ereceğini vurgulayarak, "gazın Avrupa Birliği'nde kullanıma hazır hale getirilmesi amacıyla" yaptırımlardan muafiyet edildiğini yayımladı.
Muafiyetin, Gazprombank ve yan kuruluşlarıyla perşembe gününden önce üzerinde anlaşmaya varılan sözleşmeler için geçerli olduğunu açıkladı. AB'ye gaz akışının güvence altına alınmasına yardımcı olduğu sürece “banka hesaplarının açılmasına ve kapatılmasına” izin verileceği duyuruldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bir dizi başka mali cezanın ardından, İngiltere hükümeti geçen ayın sonlarında Gazprombank'a, Alfa Bank gibi diğer büyük finans şirketlerini de hedef alan yaptırımlar uygulamıştı.
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