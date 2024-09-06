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Dünya
BBC 06.09.2024 06:43

UCM Başsavcısı Kerim Han: Dünya liderlerinden Netanyahu için baskı gördüm

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, İngiliz medya kuruluşu BBC'ye konuştu. Han, soykırımcı Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılmaması için tehditler aldığını söyledi. Birçok dünya liderinden bu konuda baskı gördüğünü belirtti.

UCM Başsavcısı Kerim Han: Dünya liderlerinden Netanyahu için baskı gördüm


"Tutuklama emri çıkarılmaması için baskı gördüm"

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, İngiliz medya kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda bu ifadeleri kullandı.

Gazze'deki soykırımın sorumlusu olan İsrailli yetkililer için tutuklama emri çıkarılmasına ilişkin süreci anlattı.

Bazı dünya liderlerinin bu konuda kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Sadece benim gördüğüm kanıtlar var

Han, katliamcı Netanyahu'nun dosyasında, sivilleri aç bırakarak ölüme terk etmek, cinayet, sivil nüfusu doğrudan hedef almak ve katliam gibi suçlar olduğunu söyledi.

Bu dosyada sadece kendisinin gördüğü kanıtlar olduğuna da dikkati çekti.

Ancak hukuki süreçte bunların kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade etti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti hükümeti de savcının İsrail liderlerine karşı yakalama emri çıkarma hakkının bulunmadığını öne sürmüştü.

Ancak Temmuz ayında iktidara gelen İşçi Partisi yönetiminin sözcüsü önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceklerini duyurmuştu.
 

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