Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Üç Kardeş 2021" tatbikatında havadan çıkartma: Düşman hattının arkasına sızıldı
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta, temsili düşman hattının arkasına havadan çıkartma gerçekleştirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Üç Kardeş 2021" ismi verilen tatbikatta özel kuvvetler, sınırlı görme koşullarında helikopterlerle temsili düşman hattının arkasına sızdı.
Açıklamada, tatbikata katılan askerlerin zor arazi koşullarında farklı görevleri başarıyla yerine getirdikleri belirtildi.
Bakanlığın görüntülerini de paylaştığı tatbikat 20 Eylül'e kadar sürecek.
Etiketler: Azerbaycan Pakistan Tatbikat Haberleri
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