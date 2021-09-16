Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Üç Kardeş 2021" ismi verilen tatbikatta özel kuvvetler, sınırlı görme koşullarında helikopterlerle temsili düşman hattının arkasına sızdı.

Açıklamada, tatbikata katılan askerlerin zor arazi koşullarında farklı görevleri başarıyla yerine getirdikleri belirtildi.

Bakanlığın görüntülerini de paylaştığı tatbikat 20 Eylül'e kadar sürecek.