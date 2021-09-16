Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de çift doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
[Fotoğraf: AA]
Çin'de COVID-19 salgınına karşı çift doz aşılananların sayısı 1 milyarı aştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de iki doz COVID-19 aşısı uygulananların sayısı 1 milyarı geç.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada, Çin'de toplamda 2 milyar 160 milyondan fazla COVID-19 aşısı yapıldığı ve 1 milyardan fazla kişiye iki doz COVID-19 aşısı uygulandığı bilgisini paylaştı.
Güncel aşılama rakamlarına göre, 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede aşılamaya uygun vatandaşların yaklaşık yüzde 72’si salgına karşı iki doz aşısını yaptırdı.
Etiketler: Çin Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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