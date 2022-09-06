Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporunda, nükleer santralde radyasyonun yayılmasına ait bir gösterge bulunmadığını açıkladı. Ancak nükleer santralde, top ateşi açılan yerlerde hasara rastlandığı kaydedildi.

Santralin fiziksel koruma sisteminin yer aldığı alarm sisteminde arıza olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, "Rus askeri işgali altında tesisi işleten sınırlı sayıda Ukraynalı personel, sürekli yüksek stres ve baskı altında" denildi. "Bu durum sürdürülebilir değil ve nükleer güvenlik için sonuçları olan artan insan hatasına yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.

Zaporijya nükleer santrali çevresinde bir güvenlik bölgesi kurulması çağrısında bulunuldu.