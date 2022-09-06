Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin raporu yayınladı: Durumdan endişe duuyoruz
[Fotograf: Reuters]
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline yapılan saldırıların ardından son duruma ilişkin raporunu açıkladı. Raporda, Rusya'nın kontrolündeki santralin durumundan derin endişe duyulduğu bildirildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporunda, nükleer santralde radyasyonun yayılmasına ait bir gösterge bulunmadığını açıkladı. Ancak nükleer santralde, top ateşi açılan yerlerde hasara rastlandığı kaydedildi.
Santralin fiziksel koruma sisteminin yer aldığı alarm sisteminde arıza olduğu aktarıldı.
Raporda ayrıca, "Rus askeri işgali altında tesisi işleten sınırlı sayıda Ukraynalı personel, sürekli yüksek stres ve baskı altında" denildi. "Bu durum sürdürülebilir değil ve nükleer güvenlik için sonuçları olan artan insan hatasına yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.
Zaporijya nükleer santrali çevresinde bir güvenlik bölgesi kurulması çağrısında bulunuldu.
Etiketler: Ukrayna Nükleer Santral
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