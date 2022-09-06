Adını vermek istemeyen askeri bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde hava operasyonlarından kaçan çok sayıda Boko Haram üyesinin nehirde boğulduğunu belirtti.

Yetkili, operasyonların ardından nehirden çok sayıda teröristin cesedinin çıkarıldığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.