AA 28.03.2026 00:05

UAEA: Saldırıya uğrayan İran'daki sarı kek üretim tesisinde radyasyon seviyesinde artış bildirilmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın Yezd eyaletine bağlı Ardakan ilçesinde bulunan sarı kek üretim tesisinin bugün saldırıya uğradığını ve tesis dışındaki radyasyon seviyesinde artış bildirilmediğini açıkladı.

UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın, Ardakan'da bulunan sarı kek üretim tesisinin saldırıya uğradığını bildirdiği aktarıldı.

Tesis dışındaki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış bildirilmediği belirtilen açıklamada, UAEA'nın konuyu incelediği kaydedildi.

İsrail ordusunun, bugün, İran'daki Erak kentinin kuzeybatısı ve Hayrabad Sanayi Bölgesi'ne hava saldırıları düzenleyeceğini duyurmasının ardından kentte bulunan Hendab Ağır Su Kompleksi'nin iki aşamalı olarak vurulduğu bildirilmişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu da ABD ve İsrail'in, Yezd eyaletine bağlı Ardakan ilçesinde sarı kek üretim tesisine saldırı düzenlediğini belirtmişti. Kurum, saldırı sonrası herhangi bir radyoaktif sızıntı meydana gelmediğini kaydetmişti.

İsrail ordusu, İran'ın Yezd eyaletinde "sarı kek" olarak bilinen uranyum konsantresi üretim tesisine yönelik saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.

UAEA'ya göre "sarı kek", uranyum cevherinin işlenmesiyle elde edilen ve nükleer yakıt üretim sürecinin ilk aşamalarında kullanılan uranyum konsantresidir.

