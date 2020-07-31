ABD'li avukatlar tarafından 28 temmuz Salı günü Suud kraliyet ailesiyle bağlantılı bir Suudi vatandaşı ve işe aldığı 2 eski Twitter çalışanı hakkında yeni suçlamalarda bulunuldu.

Konuyla ilgili hazırlanan iddianamelere TRT Word ulaştı.

İddianameye göre Suudi vatandaşı Ali Alzabarah ile Ahmed Almutairi'nin yanı sıra Amerikan vatandaşı Ahmad Abouammo, Twitter üzerinden casusluk ve kara para aklama dahil çeşitli suçlara bulaştı.

Abouammo'nun 320 bin dolar nakit ve 20 bin dolarlık hediye saat aldığına da iddianamede yer verildi.

2 eski Twitter çalışanının, yaklaşık 6 bin Twitter kullanıcısına ait özel bilgileri Suudi kraliyet ailesi ile paylaştıkları da iddialar arasında.

İddianamede zanlıların Suudlu üst düzey yetkililerden tehdit ve şantajla para sızdırdığı ve kara para akladıklarına işaret edildi.

Ahmad Abouammo ABD'de gözaltında bulunuyor. Diğer 2 kişinin ise Suudi Arabistan'da oldukları tahmin ediliyor.

Sosyal medya uygulaması Twitter, Riyad yönetiminin art niyetli kullanımını durdurmak için yeterince çaba göstermemekle suçlanıyordu.