Twitter dünden bugüne yaşanan erişim problemi ile ilgil açıklama yaptı. Twitter tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz."

Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter'da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.