Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Twitter’dan erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Twitter bazı kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü resmi hesabından duyurdu.
Twitter dünden bugüne yaşanan erişim problemi ile ilgil açıklama yaptı. Twitter tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz."
Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter'da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.
Etiketler: Sosyal Medya Twitter
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