Prens Philip için Kraliyet ailesinin resmi konutlarından olan Windsor Kalesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Başkent Londra'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan kaledeki tören, 14.40'ta (TSİ 16.40) başladı.

Cenaze aracına Prens Phillip'in çocukları Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleri eşlik etti.

Prens William ile Kraliyet'teki görevlerinden ayrılan ve ailesiyle sorunları bulunduğu ifade edilen Prens Harry'nin arasında Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips'in yürüdüğü görüldü. Kraliyet ailesinin erkek üyelerinden askeri üniforma yerine sivil kıyafetler giymeleri istendi.

Muhafız alayı ve bazı komutanların en önde bulunduğu korteji, Kraliçe 2. Elizabeth bir otomobille takip etti.

Cenaze aracı, saat 14.53'te Prens Philip'in defnedileceği Saint George Şapeli'ne vardı. Tabutun üzerine Prens Philip'in donanma şapkası ve törenlerde kullanılan donanma subayı kılıcı konuldu.

Şapeldeki dini tören 15.00'da başlarken yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamaları gereği içeri sadece 30 kişi alındı.

Başbakan Johnson törene katılmadı

Başbakan Boris Johnson da yerini bir Kraliyet ailesi üyesine verebilmek için törene katılmadı. Kraliçe'nin tek başına oturduğu törende Prens Phillip'in 3 Alman akrabası da yer aldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, top atışları yapıldı. Prens Phillip'in cenazesinin 15.45'te şapelde defnedilmesiyle tören sona erdi.

Kraliyet ailesinin talebine rağmen bazı kişilerin cenaze töreni için Windsor Kalesi'ne geldiği görüldü.