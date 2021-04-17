Karadavi'nin Twitter hesabından, enfekte olan Karadavi'nin tedavi altında olduğu yönünde paylaşımda bulunuldu.

Ayrıca paylaşımda, Karadavi'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve sevenlerinden dua beklediği vurgulandı.

Karadavi'nin oğlu Abdurrahman Yusuf da sosyal medya hesaplarından bir süre önce aşı olan babasının enfekte olduğunu doğruladı.