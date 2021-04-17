Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA]
95 yaşındaki Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin, COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Karadavi'nin Twitter hesabından, enfekte olan Karadavi'nin tedavi altında olduğu yönünde paylaşımda bulunuldu.
Ayrıca paylaşımda, Karadavi'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve sevenlerinden dua beklediği vurgulandı.
Karadavi'nin oğlu Abdurrahman Yusuf da sosyal medya hesaplarından bir süre önce aşı olan babasının enfekte olduğunu doğruladı.
Etiketler: Koronavirüs
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