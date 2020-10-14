Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimlerine çok az bir süre kala bazı sosyal medya hesaplarına engel geldi.

Twitter "Evet siyahım ve Trump'a oy veriyorum" ifadesinin yer aldığı bir çok hesabı incelemeye aldı.

Bu hesaplarda çok benzer bir dil kullanıldığı ve gerçek kişiler olarak görünmek için çalıntı görsel kullanıldığı tespit edildi.

Söz konusu hesaplar sahte oldukları şüphesiyle askıya alındı. Sosyal medya şirketi, sahte hesap soruşturmasının sürdüğünü duyurdu.

Benzer içerikteki hesapların da askıya alınabileceği uyarısında bulundu. Kaç hesabın askıya alındığı ise açıklanmadı.

Kamuoyu araştırmalarına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'a destek veren siyahilerin oranı yüzde 10 civarında.

Ülkede, başkanlık seçimleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.