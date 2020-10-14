Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 14 bin 231 artarak 1 milyon 340 bin 409'a çıktı.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 239 artarak 23 bin 205'e ulaştı.

Ülke genelinde 51,8 milyon kişiye test uygulanırken, iyileşen hasta sayısı 1 milyon 39 bin 705 olarak kaydedildi.