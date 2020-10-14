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Rusya'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da son 24 saatte 14 bin 231 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 14 bin 231 artarak 1 milyon 340 bin 409'a çıktı.
Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 239 artarak 23 bin 205'e ulaştı.
Ülke genelinde 51,8 milyon kişiye test uygulanırken, iyileşen hasta sayısı 1 milyon 39 bin 705 olarak kaydedildi.
Etiketler: rusya salgın rusya koronavirüs rusya covid-19Son Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:56
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