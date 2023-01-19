Sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan bazı eşyayı satma kararı aldı.

Süs eşyası, mobilya ve mutfak malzemeleri internet üzerinden açık artırmaya çıkarıldı.

Platformun simgesi mavi kuş heykeli, 100 bin dolara alıcı buldu.

@ işareti heykeli 15 bin dolar, ahşap masa 10 bin 500 dolara satıldı

600'den fazla eşya satışa sunuldu.

Elektronik posta adreslerinde kullanılan @ işareti heykeli 15 bin dolara satıldı. Geri dönüşümden elde edilen ahşap masa da 10 bin 500 dolara yeni sahibinin oldu. İtalyan yapımı bir espresso makinesi de 13 bin 500 dolarlık kapanış teklifi aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Twitter müzayedesinin şirketin mali durumuyla hiçbir ilgisinin olmadığı belirtiliyor.

Geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ABD'li iş insanı Elon Musk şirketteki fazla harcamaları kısacağını duyurmuş, ilk iş olarak, şirket çalışanı 4 bin kişinin işine son vermişti.