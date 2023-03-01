Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail
Twitter dünyanın dört bir yanında çöktü
Dünyanın dört bir yanındaki Twitter kullanıcıları, sabah erken saatlerden itibaren Twitter akışına ulaşamadı.
Bu tür kesintileri izleyen bir web sitesi olan Down Detector'a göre, sorunlar sabah saatlerinde başladı ve dünya çapındaki kullanıcıları etkiliyor.
Down Detector'da şu anda 5 binden fazla sorun kaydedilmesine rağmen, kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor.
Sorun bildirenlerin yüzde 62'si uygulamada, yüzde 34'ü web sitesinde ve yüzde 4'ü sunucu bağlantısında sorun yaşadıklarını söyledi.
Sorun, Elon Musk'ın Twitter'da, kalan işgücünün yaklaşık yüzde 10'u olan 200 çalışanını daha işten çıkarmasından birkaç gün sonra geldi.
Cumartesi günü açıklanan işten çıkarmalar, Twitter'ın iş gücünü 2 binin altına düşürdü.
Etiketler: Sosyal Medya Twitter
Son Haberler
- 16:08
- 15:42
- 15:33
- 15:24
- 15:23
Sıradaki Haber
Almanya’dan İran’ın 2 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz