Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Brexit ve AB Liderler Zirvesi'ne dair oturumda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık olmalıyız. Brexit'in iptali için dilekçeye imza atan 6 milyona, yürüyüşe katılan bir milyona, yani AB'de kalmak isteyen kişilere ihanet edemeyiz. Bu kişiler İngiliz parlamentosu tarafından yeterince iyi temsil edilmediklerini düşünebilirler. Ancak AP tarafından iyi temsil edildiklerini hissetmeliler çünkü onlar Avrupalı" dedi.

Tusk, geçen hafta AB Konseyinin Strazburg Anlaşması'nı onayladığını ve İngiltere'nin erteleme talebini ele aldığını anımsattı.

AB Konseyinin İngiltere'ye iki senaryo sunduğunu hatırlatan Tusk, Avam Kamarasının ayrılık anlaşmasını bu hafta imzalaması durumunda Brexit'in 22 Mayıs'ta gerçekleşeceğini, aksi halde İngiltere'ye 12 Nisan'a kadar süre tanındığını vurguladı.

Tusk, İngiltere'nin 12 Nisan'a kadar AP seçimlerine katılıp katılmayacağı konusunda bilgi vermesi gerektiğinin altını çizerek, "12 Nisan Brexit için uçurumun eşiği. Bu tarih öncesinde İngiltere anlaşmalı ayrılık, anlaşmasız ayrılık, uzun erteleme ya da Brexit'i iptal etmeyi seçebilir" diye konuştu.

Brexit süreci

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek, Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i ertelemeyi talep etmişti.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiliz parlamentosu dün yapılan bir oylama ile hükümetin parlamento gündemini belirleme yetkisini 1 günlüğüne alarak, yarın Brexit sürecinin geleceğine ilişkin bir dizi senaryoyu oylama kararına varmıştı.

Yarın oylanacak senaryolar arasında Brexit'in iptali ve yeni referandumun da bulunması bekleniyor.

Brexit karşıtlarının cumartesi günü Londra'da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.

Kaynak: AA