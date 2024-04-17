Türleri tehlike altında bulunan 2 kızıl panda yeni yuvalarına kavuştu

Polonya'daki Krakow Hayvanat Bahçesi'nde 1 Temmuz 2023'te dünyaya gelen kızıl panda, Bitkiler Bahçesi bünyesindeki hayvanat bahçesine getirildi.

Bahçenin internet sitesindeki bilgilere göre, kızıl pandaya eşlik etmesi için aynı türden 10 aylık bir panda da İrlanda'dan getirilecek.

Bu arada pandaların kendilerini doğal ortamlarında gibi hissetmeleri için hayvanat bahçesinde hazırlık yapıldı.

Kızıl pandaların dünya genelindeki sayıları yaklaşık 10 bin

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaların dünya genelindeki sayılarının yaklaşık 10 bin olduğu tahmin ediliyor.

Kızıl pandalar, uzun yıllar kürkü için avcıların peşinde olduğu bir hayvan türü olarak biliniyor.

Ormanların yok olmasıyla kızıl pandaların gıda kaynakları azalıyor. Bu durum, bu türün popülasyonunun artması önünde ciddi bir engel teşkil ediyor.

Öte yandan aynı hayvanat bahçesinde yaşayan 18 aylık Maya isimli kızıl panda, geçen yıl ölmüştü.