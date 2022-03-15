Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı Serdar Berdimuhamedov oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72,97'sini alarak kazandı.
Yaklaşık 6,2 milyon nüfusa sahip Türkmenistan’da, 3 milyon 435 bin 950 kayıtlı seçmen bulunuyor. 9 adayın yarıştığı başkanlık seçimlerinde katılım oranı yüzde 97,12 oldu.
Oyların yüzde 72,97'sini alan Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı oldu.
Türkmenistan genelinde kurulan 2577 sandıkta oy kullanıldı.
Etiketler: Son Dakika Türkmenistan
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