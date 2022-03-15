Yaklaşık 6,2 milyon nüfusa sahip Türkmenistan’da, 3 milyon 435 bin 950 kayıtlı seçmen bulunuyor. 9 adayın yarıştığı başkanlık seçimlerinde katılım oranı yüzde 97,12 oldu.

Oyların yüzde 72,97'sini alan Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı oldu.

Türkmenistan genelinde kurulan 2577 sandıkta oy kullanıldı.