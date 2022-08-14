Ahal Teke atları; hızlı, çevik ve narin. Onlar Türkmenistan'ın gururu.



Ahal Teke atları, binicileriyle büyük uyum içinde yaptıkları performans ile de dikkati çekiyor. Jokeylerin onların üzerinde yaptıkları akrobasi gösterileri büyük beğeni topluyor.



Galkınış Ulusal Binicilik Takımı Genel Sanat Yönetmeni Pigi Bayramdurdıye, Ahal Teke atları hakkında bilgi verdi.



“Ahal Teke atları kültürümüzün bir parçası, Türkmenlerin eşsiz mirasıdır.

Çocuklarımız çok küçük yaşlarda atlarla tanışır. Zamanla at ile jokey arasında özel bir bağ gelişir. Birbirlerini hissederler. Birbirlerine güvenleri artar.”



Galkınış Ulusal Binicilik Takımı, Ahal Teke atlarıyla her gün saatlerce prova yapıyor. Binicilik takımı zorlu çalışmaların sonucu olarak uluslararası festivallerde çok sayıda ödüle layık görülüyor.



‘Akhan’ Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi



Galkınış Ulusal Binicilik Takımı bünyesindeki Akhan da üne sahip atlardan. 10 metrelik mesafeyi şaha kalkmış vaziyette 4,19 saniyede tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Haber: Uğur Sami Gezer

